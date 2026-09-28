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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تحذر من انهيار حل الدولتين وتدعو لتحرك مجلس الأمن للتوصل الى تسوية سياسية

مندوب فرنسا
مندوب فرنسا
أ ش أ

حذر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون اليوم /الإثنين/ من أن حل الدولتين قد يختفي إذا ظل قطاع غزة مدمراً واستمرت الضفة الغربية في التعرض لتجزئة يصعب عكسها، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال بونافون - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/ - إن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يشكلان، من وجهة نظر بلاده، جزءاً من سياسة ضم تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن فرنسا حظرت استيراد منتجات من المستوطنات، وفرضت عقوبات محددة على مسئولين عن أنشطة استيطانية وأعمال عنف مرتبطة بها.

ودعا بونافون كذلك إلى مواصلة إصلاحات السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، مؤكداً أهمية وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال إن حركة حماس يجب أن تنزع سلاحها، وأن تنسحب إسرائيل، وأن تتولى لجنة فلسطينية إدارة القطاع، بما يمهد الطريق أمام سلطة فلسطينية بعد إصلاحها.

ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه «كارثي»، داعياً إسرائيل إلى تسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية إلى القطاع.

وأكد المندوب الفرنسي أن الحفاظ على أفق حل الدولتين يتطلب تحركاً سياسياً متزامناً في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تعالج الوضع الإنساني وتدعم بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على الحكم.

مندوب فرنسا الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي فرنسا

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