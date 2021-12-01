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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من مصر لـ السعودية .. بنت الجيران تهدد عمر كمال وتحيله للتحقيق

عمر كمال
عمر كمال

أزمة كبرى يواجهها مطربي المهرجانات في مصر مع نقابة الموسيقين برئاسة هاني شاكر بعد قرار منعهم من الغناء في مصر، لكن القرار لم يكن يضم المطرب عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران، لكنها قادته لأزمة ضخمة خلال الساعات الماضية بعد أن قام بتغيير بعض كلماتها أثناء حفلته في السعودية .

حفلة عمر كمال في السعودية تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً وذلك في أعقاب منع مطربي المهرجانات من الغناء، لكن خارج مصر يستطيع هؤلاء الغناء بشكل طبيعي في أي بلد آخر، وهو ما حدث في حفلات موسم الرياض حين أقام عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا حفلاً غنائياً .

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إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

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بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

عمر كمال يغير كلمات أغنية بنت الجيران

كلمات أغنية بنت الجيران أثارت جدلاً واسعاً في مصر منذ إصدارها من عامين، حين قال فيها عمر كمال وحسن شاكوش :" أشرب خمور وحشيش"، وهو ما اعترضت عليه نقابة الموسيقين، لكن على مسرح موسن الرياض بالسعودية قرر عمر كمال غناء أغنية بنت الجيران مرة أخرى لكن مع تعديل بسيط حيث استبدل جملة أشرب خمور وحشيش بجملة أشرب تمور وحليب .

عمر كمال وقع في فخ آخر بعد حديثه عن تغيير كلمات بنت الجيران، فعند غنائها بالكلمات الجديدة ضحك على مسرح موسم الرياض، وعلق على الأمر قائلاً :" لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها، وتنفيذ تعليمات النقيب هاني شاكر، وفي القاهرة بنقول من غيرك مش هعيش ".

أرض طاهرة .. مبرر عمر كمال لتغيير كلمات أغنية بنت الجيران، أوقعه في أزمة كبيرة مع الشعب المصري الذي هاجم فعلته ومبرره، واعتبروا أنه يسئ لمصر وسمعتها بوصف السعودية أرض طاهرة وهو ما استلزم تغيير كلمات أغنية بنت الجيران .

تفاصيل إحالة عمر كمال للتحقيق


بعد ساعات من الواقعة ، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر منذ قليل بياناً تعلن فيه إحالة عم كمال للتحقيق، وجاء في البيان :" مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها، فكانت لهم ملاذا وأمانا وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تُهان، ففي آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال: أنا واقف علي أرض طاهرة».

وأضاف البيان: «علمًا بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء، وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف ورديء علي الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».

وعليه، أحيل المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق نقيب المهن الموسيقية.
 

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