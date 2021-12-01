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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

عمر كمال
عمر كمال

لبى مطرب المهرجانات عمر كمال، طلب نقابة المهن الموسيقية، بتغيير بعض كلمات أشهر أغانية بنت الجيران، والتي جاء بها جملة “خمور وحشيش” وذلك خلال إحيائه حفله الأخير بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، إرضاء للنقابة.

عمر كما يغير كلمات بنت الجيران 

ونشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفله الأخير بـ موسم الرياض ، خلال غناءه على المسرح، حيث ظهر وهو يغير فى كلمات أغنية “ بنت الجيران ” ممازحاً الجمهور ، حيث أستبدل كلمات الأغنية  : واشرب تمور وحليب " .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

عمر كمال عمر كمال للنقابة

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