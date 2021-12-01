طارق شوقي يطلع على آخر تقنيات وأساليب التعليم الحديثة في فنلندا

زار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤسسة Omnia التعليمية للتدريب الفني بـ فنلندا.

حيث اطلع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على النظم الدراسية المتبع والمناهج التعليمية المتبعة في مجالات التدريب الفني، وفقاً لاخر التقنيات وأساليب التعليم الحديثة.

كما تم اصطحاب الدكتور طارق شوقي في جولة ميدانية لأقسام التدريب الفني في المؤسسة.

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع لي أندرسون نظيرته بـ فنلندا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني ، وذلك خلال اليوم الثالث في رحلته لفنلندا.

حضر التوقيع السيد Petri Lempinen المدير العام لإدارة التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب المهني بـ فنلندا، والسيدة Jaana Palojärvi مديرة العلاقات الدولية، والسيدة Satu Paasilehto مستشار وزاري أول الشؤون القانونية، ومنسق العلاقات العامة السيدة Heini Ihalainen والسيدة Julia Hallberg أمين العلاقات الدولية.





وتبادل السادة الوزراء وجهات النظر حول الإصلاحات التي يشهدها قطاعا التعليم في مصر وفنلندا، حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ، بإطلاع نظيرته الفنلندية على آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتي التأهيل المدرسي والتقييم، فضلاً عن خطوات تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وبدورها استعرضت الوزيرة الفنلندية الإصلاحات التي أدخلها الجانب الفنلندي حديثًا على نظام التعليم والتي تتضمن رفع سن التعليم.



وأعربت الوزيرة الفنلندية عن إعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التي استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه في إصلاح منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات قد تم الإشادة بها عالميًا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتواءم مع مبادئ التعليم الفنلندية.



وأثنى وزير التعليم على نموذج التعليم الفنلندي والذي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية فضلاً عن توفير فرص التعليم لكل فرد في المجالات التي تتناسب مع قدراته واهتماماته، كما وجه الدعوة للوزيرة الفنلندية وعدد من مسئولي التعليم الفنلنديين، للقيام بزيارة إلى القاهرة لبلورة أفكار ومقترحات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية.

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