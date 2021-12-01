مخرج فيلم رقيق: سعيد بزيارتي الأولي لمصر من بوابة القاهرة السينمائي

أكد صامويل ثيس مخرج الفيلم الفرنسي رقيق أنه سعيد بأن أول زيارة له في مصر تكون من خلال مشاركة فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وتابع المخرج صامويل ثيس ، أنه يرى أن الطفل في سن العشر يمر بالعديد من التغيرات لذا فقد قمر في عن فيلم سينمائي عن تلك المرحلة.

وكان الفيلم قد حصد إعجاب مهرجان القاهرة السينمائى، حيث شهدت القاعة تصفيقا حارا بعد الانتهاء من عرض الفيلم.

عرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "رقيق"، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "رقيق" من إخراج صمويل ثيس، وإنتاج فرنسا، وتدور أحداثه حيث تتغير الأمور في حياة جوني البالغ من العمر عشر سنوات عندما يتولى مدرس جديد حديث العهد بالمدينة الكبيرة فصله في المدرسة، يؤمن السيد أدامسكي بجوني، ويريد أن يفتح له عالما جديدا، والمعلم الشاب المثقف يثير أيضًا اهتمام الصبي.

بدأ رض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقة، الساعة الـ 6 مساء، في المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الخميس في الساعة الـ 8:30 مساء، في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.