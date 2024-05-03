مفكر سياسي: الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إرهاصات لتغيرات عالمية قادمة

علق الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، على الاعتصامات في الجامعات الأميركية المناهضة لعدوان الاحتلال في غزة، لافتا إلى أنها نتاج لما حدث في 7 أكتوبر الماضي، متوقعا أن هذه الإرهاصات ستكون سببا في تغيير السياسيات على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور جمال أسعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوزت الإنسانية، موضحا: على العالم العربي أن يعي جيدا أن التغيرات العالمية قادمة ولا بد للعرب أن يكون لهم دورا موقفا من هذه التغيرات.

تابع المفكر السياسي، وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلف إسرائيل أسقط كل الشعارات التي كان يتشدق بها من حرية الإنسان وخلافه، لافتا إلى أن كل هذه الشعارات الجوفاء تستهدف الضغط على الأنظمة والدول في العالم لتحقيق مصالح استعمارية.

