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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد فعل الإسرائيليين على احتجاجات غزة في الجامعات الأمريكية

صدى البلد

جاء رد الفعل في اسرائيل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الأخيرة في حرم الجامعات الأمريكية عبارة عن مزيج من الغضب والحزن والتحدي. 

وينظر العديد من الإسرائيليين إلى هذه المظاهرات بعين الارتباك والقلق، وينظرون إليها باعتبارها هجوماً على إسرائيل نفسها، وليس حكومتها فقط. وبحسب الجارديان، البعض يستغرب مستوى العداء تجاه إسرائيل، والبعض الآخر يعزوه إلى التضليل والانحياز التاريخي.

أثارت الاحتجاجات مناقشات في جميع أنحاء إسرائيل، حيث شاركت فيها شخصيات عامة بارزة. وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية، فإن الإسرائيليين اليهود يلومون الغضب في الخارج إلى حد كبير على ما يعتبرونه معلومات مضللة، وجهل، ونمط عالمي من المعايير المزدوجة. ومعاداة السامية.

 يُنظر إلى الاحتجاجات على أنها دليل على كيف يمكن للمعسكر التقدمي في الديمقراطيات الليبرالية استهداف إسرائيل، بغض النظر عن أفعالها.

وتردد صدى هذه المشاعر البروفيسورة تامار هيرمان، عالمة السياسة، التي ترى أن الاحتجاجات توحد الإسرائيليين في الاستياء ضد ما يعتبرونه هجمات على بلادهم في الخارج. ويعزز هذا الشعور معلقون مثل ديفيد واينبرج، الذي يسلط الضوء على اتجاه طويل الأمد من الانتقادات غير المتوازنة لإسرائيل.

وصدمت الاحتجاجات العديد من الإسرائيليين، وخاصة من اليسار، باتهامات بالإبادة الجماعية والتقليل من شأن معاناة الإسرائيليين أثناء الصراعات. 

وعلى الرغم من مزاعم معاداة السامية، ينفي المتظاهرون استخدام خطاب الكراهية. وقد أدان رئيس الوزراء نتنياهو الاحتجاجات، ووصفها بأنها معادية للسامية وتدل على اتجاه أوسع لمهاجمة الطلاب اليهود.

ويشير المراقبون إلى أن العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة تعزز التصورات التاريخية بين اليهود الإسرائيليين بعدم وجود حلفاء أو حماة يمكن الاعتماد عليهم. ويساهم هذا السياق التاريخي، إلى جانب ذكريات الاضطهاد، في خلق شعور بالتحدي والاعتماد على الذات بين الإسرائيليين.

 

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