عمري ما هدعي عليهم.. أب يروي تفاصيل صادمة: ولادي طردوني من الشقة..فيديو

روى الحاج سمير، تفاصيل صادمة بعد أن طرده أبناؤه من شقته وألقوا ملابسه في الشارع، قائلًا “دول ولادي وأنا مسامحهم وأقولهم ربنا يكفيكم شركم وولادكم ميعملوش فيكم اللي أنتوا عملتوه فيا”.

وأضاف “سمير”، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “لما جيت أفتح باب الشقة لقيت المفتاح مبيفتحش، وسألت حد من جيراني قالولى ولادك غيروا الكالون، ورموا هدومي في الشارع، وعندما سمعت ذلك كأن خنجر في صدري، وكأن ابي مات”.

وتابع باكيًا "أولادي طالما وقفوا في صف المال عمرهم ما هيصفولي، انا كنت بشوف موتي في البحر عشانهم ميكونش جزاتي كدة في الآخر، ومش هقولهم حاجة لأن ربنا ختم على قلبهم بالجحود والقسوة”.

وأشار الأب الذي طرده أبنائه والقوا ملابسه في الشارع إلى أنه “عمري ما هدعى عليهم وهما عيالي واقولهم الله يسهلهم ويصلح حالهم”.