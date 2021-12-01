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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالته إلى المحاكمة.. هذه العقوبات تنتظر عاملا اغتصب تلميذة بطنطا

اغتصاب
اغتصاب

قرر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية ، إحالة عامل بمصنع رنجة بإحدى قرى  إلي محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات طنطا لقيامه بالتحرش بتلميذه بالابتدائي ، في منزله حال قيامه بإعطائها درس للحفظ القرآن الكريم داخل منزله بعد حصوله على بكالوريوس تربية وديلومة صحة نفسية وقيامه بالتقدم للعمل ضمن المتطوعين بالحصة في التربية والتعليم، وذلك بعد ثبوت تحرشه بالتلميذه  واعترافه بذلك أمام جهات التحقيق وانها غلطة ووذة شيطان.

 

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبة التى ستواجه المهتم حال ثبوت الجريمة فيما يلى:

 

عقوبة الاغتصاب وفقا للقانون

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لاسيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما.

 

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

 

كشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات، أنه أثناء وجودها معه في الشقة بـ كومباوند دريم حاول المتهم التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم الهرب، وأبلغت الشرطة، إذ تمكنت قوة يقودها العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، من القبض على المتهم بعد التأكد من صحة الواقعة، واعترف بارتكابها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

التربية والتعليم الشرطة التحرش محافظة الغربية القران الكريم الحبس والغرامة

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