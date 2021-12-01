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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الإساءة لـ مصر..حسام موافي يطالب بحبس عمر كمال 12 عاما

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

شن الدكتور حسام موافي، طبيب جبر الخواطر، هجوما لاذعا، على المطرب عمر كمال بعد إساءته للوطن أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.


وأضاف موافي مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC ، أن ماحدث من عمر كمال عقوبته الحبس ٦ سنوات، لأنه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجيا، مطالباً بحبسه ١٢ عاما وليس ٦سنوات.

 

ووجه الدكتور حسام موافي، رسالة خاصة لعمر كمال قائلا" أن أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم هو سيدنا موسى، ولم يسمح له بدخول البلاد حتى خلع حذائه".


وقال طبيب جبر الخواطر"حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء المطربين، بعد اساءتهم للوطن".

 

وقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

 

 

حسام موافي عمر كمال اخبار التوك شو مدينة الرياض الخواطر

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