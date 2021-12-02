الموضوع مش هيخلص| رد ناري من الموسيقيين على عمر كمال

علّق طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على قرار النقابة إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق، بسبب ما قام به في حفله بموسم الرياض، حيث استبدل جُملة في أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" وهي جملة "هشرب خمور وحشيش" بـ"هشرب تمور وحليب"، ثم أشار أن سبب تغييره الجملة أنه يقف على أرض طاهرة.

وقال مرتضى، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "مصر بلد الأديان والسماحة، ومصر ذكرت في القرآن أكثر من البلد التي نزل فيها القرآن، ومكنش يجب هذا التصريح تماما، نحن أمام اللاوعي واللاثقافة، عمر عضو في نقابة الموسيقيين، وعلى الفور اجتمع مجلس النقابة لاعتباره التغيير والتصريح فيها إهانة لمصر وللمصريين وهذا لا يجب ولا يصح تحت أي مسمى".

أضاف: «الموضوع مش هيخلص بمجرد أن عمر يطلع يعتذر عن التصريح، الموضوع أكبر من الاعتذار، أنت بتتكلم عن مصر وشعبها الذي أول من علم الإنسان في الأرض، إحنا المصريين يا جماعة، تقصد إيه يعني بأنك على أرض طاهرة؟ مصر إيه يعني؟ لن نقبل أي مبررات من عمر كمال، تم تشكيل لجنة للتحقيق، ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن مصر والمصريين بعد تصريحات عمر كمال».

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال (أنا واقف على أرض طاهرة) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء».

وأضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردئ علي الساحة الفنية وخطورته علي مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».

إحالة عمر كمال إلي التحقيق

ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: «وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلي التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الي مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق».