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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صواريخ جوالة ومدافع ومهمات عسكرية داخل جناح صربيا بمعرض إيديكس.. صور

جناح صربيا بمعرض
جناح صربيا بمعرض إيديكس للسلاح

تستمر فعاليات اليوم الرابع للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

صواريخ جوالة

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح "صربيا"، حيث تنوعت معروضات الجناح ما بين "مهمات الأفراد - قذائف متنوعة الاستخدام - معدات مدفعية - الصواريخ الجوالة - الخوذ العسكرية - الرشاشات الخفيفة والمتوسط مختلفة الأعيرة - الصواريخ المضادة للدبابات"

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.             

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً  فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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