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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد معز بالله رئيسا لاتحاد طلبة جامعة القاهرة لعام 2021-2022

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فوز  الطالب محمد معز بالله ( نائب رئيس اتحاد كلية الاثار ) على رئيس اتحاد جامعةالقاهرة  بعد حصوله على ٢٨ صوت .

وانطلق منذ قليل ، فعاليات انتخابات رئيس اتحاد جامعة القاهرة و نائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ليسدل الستار على الانتخابات الطلابية للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022.

وضمن الفاعليات ، قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتكريم رئيس اتحاد الطلاب للعام الماضى ٢٠٢١-٢٠٢٠  مؤمن أشرف و نائبه خلود خالد.

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الخشت يكرم رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه لـ 2020 - 2021

وكانت قد بدأ الانتخابات الطلابيه بفتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر ، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتم تلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، كما ام إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر،و بدأت  الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، كما اجرت انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم أجرت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة اليوم 2 ديسمبر 2021.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة انتخابات الطلاب محمد عثمان الخشت اتحاد الطلاب

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