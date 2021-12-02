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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تزامنا مع اليوم الوطني الإماراتي..

توقيع اتفاقية تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"دبي للاستشارات".. تفاصيل

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "دبي للاستشارات"، إحدى شركات مجلس الإمارات للشركات الدفاعية. 

جاء ذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام خلال الفترة من 29/11-2/12/2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، العضو المنتدب، ووليد حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، مفوضاً عن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى، في بداية مراسم توقيع الاتفاقية، بتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة الذي يتم الاحتفال به في الثاني من ديسمبر، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. 

وأثنى "مرسي" على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض "EDEX 2021"  الذي يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة في مختلف المجالات، كما يمثل منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر في المجالين العسكري والمدني.

وأشار وزير الإنتاج، إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركة دبي للاستشارات بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي في السوق العربية والأفريقية، وتتضمن الاتفاقية أيضاً إمكانية قيام الجانب المصري بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فني وصيانة وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء شركة دبي للاستشارات بالمنطقة العربية والأفريقية. 

وأضاف أن التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية والإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.

من جانبه، أكد وليد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لشركة دبي للإستشارات أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021" .

وأعرب "الفلاحي" عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً إلى أن "دبي للاستشارات" لديها قدرات تسويقية متميزة ستساهم في تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربي بالمنطقة العربية والأفريقية.

فيما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن هذا التوقيع يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي.

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