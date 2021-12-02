في ختام معرض EDEX 2021.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد أجنحة عدد من الشركات

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي عدداً من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

قام وزير الإنتاج الحربي ، بزيارة جناح شركة "ATSC" المتخصصة في مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter) المتخصصتين في مجال الأنظمة الدفاعية وتم الإشارة إلى أن KMW هي شركة ألمانية و Nexter هي شركة فرنسية، وتم خلال التفقد الإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيع في مجال أنظمة التسليح وإنتاج الدبابات وعمرة محركات الدبابات، كما قام سيادته بزيارة جناح شركة "إيدچ" الإماراتية العاملة في العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية.

كما تم زيارة جناح "هانوا" الكورية الجنوبية وخلال زيارة الجناح "هانوا" تم تفقد الهاوتزر k9 ويأتي ذلك ضمن المشاورات التي تتم بين الجانبين للاتفاق على التصنيع المشترك لهذا النوع من الهاوتزرات، وتم كذلك تفقد جناح "بونجسان" الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، وقام الوزير "مرسي" أيضا بتفقد جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

حرص وزير الإنتاج الحربي خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح، وأشاد الوزير "مرسي" بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية.

استعرض وزير الإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة في "EDEX 2023".

الصناعات العسكرية

من جانبه صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها الفنية المستخدمة في الصناعات العسكرية إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.