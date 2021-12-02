جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان ومساعديهم في انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أسماء أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022.

من جانبه توجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بالشكر لكل من ساهم في إتمام العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة، مهنئا الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد طلاب الجامعة لافتا إلى أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لهم .

وأوضح الدكتور حسام رفاعي أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أعلنت فوز الطالب على السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز الطالبة يارا هاني بكلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وفازت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بجميع المقاعد بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 و جاءت نتيجة أمناء اللجان ومساعديهم كالتالي :

أمين لجنة الأسر الطالب عمرو جمال محمد بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة ريم عباس محمد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب .

أمين اللجنة الفنية الطالبة نورهان ابراهيم مصطفى الفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا والتعليم، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة ساندي سمير بالفرقة الثانية كلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم ممدوح بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة نورا جمال بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنات .

أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفي عاطف عبد الغفار بالفرقة الرابعة كلية الخدمة الإجتماعية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

امين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب يوسف ابراهيم يوسف بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة .

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة بسنت محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد ناصر بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية .

أمين اللجنة العلمية الطالب محب معتز بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان.

تشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق “عضو قانونى”، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج بكلية التمريض عضوًا .

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