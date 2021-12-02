عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان ومساعديهم في انتخابات الاتحادات الطلابية

صدى البلد

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أسماء أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022.

من جانبه توجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بالشكر لكل من ساهم في إتمام العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة، مهنئا الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد طلاب الجامعة لافتا إلى أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لهم .

وأوضح الدكتور حسام رفاعي أن الإدارة العامة  لرعاية الشباب بالجامعة أعلنت  فوز الطالب على السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز الطالبة يارا هاني بكلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وفازت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بجميع المقاعد بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 و جاءت نتيجة أمناء اللجان ومساعديهم كالتالي :
أمين لجنة الأسر الطالب عمرو جمال محمد بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة ريم عباس محمد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب .

أمين اللجنة الفنية  الطالبة نورهان ابراهيم مصطفى الفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا والتعليم، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة ساندي سمير بالفرقة الثانية كلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم ممدوح بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، أمين مساعد اللجنة الرياضية  الطالبة نورا جمال بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنات .

أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفي عاطف عبد الغفار بالفرقة الرابعة كلية الخدمة الإجتماعية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

امين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب يوسف ابراهيم يوسف بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة .

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة بسنت محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية  الطالب أحمد ناصر بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية .

أمين اللجنة العلمية  الطالب محب معتز بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان.

تشكلت اللجنة العليا  للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق “عضو قانونى”، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد  بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج بكلية التمريض عضوًا .

af0c2843-fc8f-4cdd-802d-3a9d03514bbf
af0c2843-fc8f-4cdd-802d-3a9d03514bbf
c7bf2c44-95c6-47e4-8e4c-4f11e7271b46
c7bf2c44-95c6-47e4-8e4c-4f11e7271b46
de91ec58-e2ba-4a1d-90ed-653f74e78238
de91ec58-e2ba-4a1d-90ed-653f74e78238
dfd8a354-1ef8-4642-969e-cdb62d0ad0a4
dfd8a354-1ef8-4642-969e-cdb62d0ad0a4
جامعة حلوان انتخابات الاتحادات الطلابية الاتحادات الطلابية أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان اخبار التعليم

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| مرسيدس تكشف عن "مشروع مايباخ" للطرق الوعرة.. وبي ام دبليو تطرح صورًا تشويقية لـ i7 الكهربائية

أستون مارتن تعيد إنتاج فانتاج بمحرك  V12 لمنافسة بورشه 911

أخبار التكنولوجيا|واتساب يضيف ميزة جديدة لمستخدمي آيفون فقط..أفضل تطبيقات أندرويد على Google Play

خطأ طبي كارثي .. طبيبة بترت ساق سليمة لمريض.. ما عقوبتها؟

خالد عبدالغفار يتفقد مستشفى العجمي التخصصي ويشيد بمستوى الأداء والالتزام بالإجراءات الاحترازية

إقالة 3 محافظين للبنك المركزى منذ 2019.. الليرة التركية تبحث عن منقذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لا يكتشف بالأشعة والتحاليل.. "الصحة العالمية" تفجر مفاجأة بشأن متحور كورونا.. فيديو

15 % ارتفاعاً متوقعاً لأجهزة المحمول الفترة المقبلة.. تعرف على الأسباب

الصحة تكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع ذوي الاحتياجات في ظل كورونا

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

عملت اللي محدش عمله.. انتصار السيسي تدخل البهجة على أسرتين بالمنوفية

بعد حفل السعودية.. تفاصيل "ورطة" عمر كمال وإتهامه بالإساءة لمصر.. فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ