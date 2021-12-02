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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يثمن جهود تجديد الفكر القانوني

صدى البلد

توسط المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة منصة المتحدثين في محاضرة تجديد الفكر القانوني وذلك خلال  الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مساء أمس الأربعاء ، والتي يرأسها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ، بمشاركة أعضاء الجمعية وعدد من المهتمين والمتخصصين ، وتحدث فيها نخبة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات ، والمفكرين والمثقفين والخبراء والباحثين فضلا عن وفود شبابية من الجامعات المصرية .

وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة في كلمته بجهود الدولة المصرية برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تجديد الفكر القانوني ، على كافة مستوياته القانونية والتشريعية والتنفيذية كذلك.

و أكد  على أهمية الدور المجتمعي الفاعل ليتكامل مع تلك الجهود الرسمية ، لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين سلطات الدولة من ناحية ، وعلاقاتها بالأفراد من ناحية أخرى .

وتحدث خلال الندوة  وزير العدل الأسبق المستشار نير عثمان ، والدكتور محمد عبد الظاهر أستاذ القانون المدني والسكرتير العام للجمعية ، والطالب مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة والمنسق العام لطلاب الجامعات من أجل مصر ، كما تضمنت التعقيبات أكثر من عشرين مداخلة من مختلف فئات وأعمار المشاركين.

وأدار اللقاء الدكتور سعيد عبد الخالق رئيس الموسم الثقافي للجمعية .

كما شهد اللقاء المستشار أيمن البقلاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى.

ومن جانبه صرح المستشار يسري مدنى الأمين العام المساعد المتحدث الرسمي لقضايا الدولة ، أن اللقاء تضمن حضور فاعل من أعضاء قضايا الدولة ، والذين حرصوا على الوجه المشرف للهيئات القضائية في المحافل العلمية.

يذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تعد واحدة من أعرق الجمعيات العلمية المصرية تأسست عام ١٩٠٩ ، وهي من أهم الجهات التي ترشح أعضاءها لجوائز الدولة التفوق والتقديرية والنيل.

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