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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصيحة الحضري قد تبعد الشناوي عن مواجهة السودان

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني يدرس تنفيذ توصية عصام الحضري مدرب الحراس باشراك الحارسين محمود جاد ومحمد صبحى بدلا من محمد الشناوى، في لقاء السودان المقرر له في السادسة من مساء بعد غد السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أن الحضري  طلب من كيروش منح الفرصة للحارسين الصاعدين لتجهيزهم في لقاء السودان، حيث ستكون المواجهة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام الجزائر قوية، وديربي عربي منتظر، كما لا تسمح الأدوار الاقصائية من البطولة باشراك البدلاء.
 

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانا أمس بعد انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

 

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.


وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.


و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري

عصام الحضري محمد الشناوي المنتخب الوطني محمد صبحي المدير الفني السودان بطولة كأس العرب

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