كأس العرب..مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-12-2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباريات الجولة الثانية فى منافسات كأس العرب.
مواعيد مباريات كأس العرب
البحرين X العراق – الساعة12:30 ظهرا - beIN Sports HD 1
عمان X قطر – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports HD 1
موريتانيا X الإمارات – الساعة 6:00 مساء -beIN Sports HD 1
سوريا X تونس – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
غرناطة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X بشكتاش – الساعة 7:00مساء