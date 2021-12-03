كأس العرب..مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-12-2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباريات الجولة الثانية فى منافسات كأس العرب.

مواعيد مباريات كأس العرب



البحرين X العراق – الساعة12:30 ظهرا - beIN Sports HD 1

عمان X قطر – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports HD 1

موريتانيا X الإمارات – الساعة 6:00 مساء -beIN Sports HD 1

سوريا X تونس – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



غرناطة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني



يونيون برلين X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



قاسم باشا X بشكتاش – الساعة 7:00مساء