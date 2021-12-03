كل الحب .. بوسي شلبي تشكر العراق على تكريمها

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورا من تكريمها بالعراق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بالظهور بفستان أصفر وأنيق، خطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، ولاقت تفاعل كبير من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت: “شكرا العراق علي التكريم كل الحب لشعب العراق#العراق #بغداد”.

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، علي مشاركة متابعيها بإطلالتها التي سوف تظهر بها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2021 بدار الأوبرا المصرية لدورته الـ 43، وقامت بمشاركة صورتها عبر حسابها الرسمي والتي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة بوسي شلبي في مهرجان القاهرة السينمائي



وظهرت بوسي شلبي بفستان كب طويل باللون الأحمر بتصميم مختلف من منطقة الصدر وبفتحة من القدمين، وأختارت عليه فورير باللون الأبيض على اكتافها من تصميم مصممة الأزياء هويدا بدري، واختارت حقيبة باللون وحذاء بألوان تتناسب مع إطلالتها.



واختارت مصففة الشعر نجلا، تسريحة انسيابية ناعمة للفنانة بوسي شلبي فقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها، مع ترك خصلات من شعرها الأمامية منسدلة على وجهها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.