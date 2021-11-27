برفقة عدد من نجوم الفن.. شاهد بوسي شلبي في مهرجان القاهرة

حرصت الإعلامية بوسي شلبي علي مشاركة متابعيها صورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت بوسي شلبي برفقة عدد كبير من الفنانين مما نال إعجاب متابعيها.

وانطلق أمس الجمعة، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.