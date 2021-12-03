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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. نصائح ضرورية للتعامل مع المعاقين

كيف تتعامل مع ذوي
كيف تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل العالم اليوم الجمعة3 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومع حلول هذه المناسبة لا يعرف الكثير من الأشخاص كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقة مما يؤذي نفسيتهم بالسلب.

 

وفي هذا السياق كشف موقعwikihow، عن بعض النصائح التي يجب مراعاتها  لذوي الاحتياجات الخاصة و كيفية التعامل معهم بشكل صحيح دون تجريحهم.

 

كيف تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

 

-افهم أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا أقل بشراً من غير المعوقين،  لديهم رغبات واحتياجات وأشخاص يحبونهم تمامًا مثل الآخرين،  قد يكون لديهم أسلوب حياة مختلف  وقد يتعلمون الأشياء بشكل مختلف ، لكنهم أناس أذكياء ورائعون.

 

-عاملهم كأندادك،  كثير من الأشخاص يتحدثون إلى  ذوي الإعاقة كما يفعلون مع الأطفال. ومع ذلك ، يمكن للكثير من المعاقين التعرف على هذا الأمر وسيتعرضون للأذى أو الانزعاج أو الغضب بسببه، الصبر هو المفتاح إذا كان الشخص المعاق لا يفهمك  فحاول أن تستوعبه بدلاً من الاستسلام، أعد صياغة ما قلته ، ونطق الأشياء بعناية ، و / أو قلها بشكل أبطأ قليلاً حسب الحاجة.

 

-تجنب استخدام المصطلحات المعقدة أو التقنية إذا كانت لديهم مشاكل في فهمها.

 

-ابق هادئًا إذا حدث شيء ما، لا داعي للذعر إذا سقطوا ، أو شعروا بفرط حسي ، أو أصيبوا،  لطفا اسأل "كيف يمكنني مساعدتك؟" ودعهم يخبروك بما يحتاجون إليه (إن وجد).

في بعض الأحيان ، يمكنهم التعامل مع الأمر بأنفسهم،  إذا قالوا إنهم لا يحتاجون إلى مساعدة ، فلا تحاول فرض "مساعدتك" عليهم.

أثناء الحمل الزائد الحسي ، قد لا يتمكن الشخص من التحدث أو الدفاع عن نفسه، معرفة ما إذا كان يمكنهم الكتابة أو التوقيع أو الكتابة، إذا لم يكن كذلك اصطحبهم إلى مكان هادئ ومريح ، وشجع الآخرين على تركهم بمفردهم.

 

-قم بإجراء محادثة قصيرة معهم، يحبون التحدث ومشاركة مشاعرهم ، مثلنا تمامًا، اسألهم عن يومهم المدرسة / العمل ، الرحلات التي قاموا بها ، الأصدقاء ، الهوايات ، أي شيء! يحب الأشخاص التحدث عن أنفسهم واهتماماتهم.

 

- لا يختلف الأشخاص ذوو الإعاقة عن أي شخص آخر ، لذلك ببساطة عاملهم مثل الأشخاص العاديين.

 

-كن داعمًا لهم، إذا بدا أنهم فخورون جدًا بشيء ما ، أخبرهم عندما قاموا بعمل جيد! إذا كان سيجعلهم فخورين بمعرفة أنهم فعلوا شيئًا يسعدهم.

-افهم أنه سيكون لديهم أيام طيبة وأخرى سيئة، قد تختلف احتياجاتهم وقدراتهم من يوم لآخر، في بعض الأيام قد يتمكنون من القيام بشيء ما بسهولة ، وفي اليوم التالي قد يجدون صعوبة في ذلك.

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