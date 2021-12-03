اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانا لذوى الهمم احتفالا بيومهم العالمي

تفتتح محافظة القاهرة اليوم الحدائق بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم احتفالا بيومهم العالمي وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم واطلاق فعاليات "يوم التحدي".

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح الحديقة اليابانية ، والحديقة الدولية ، وحديقة الأزبكية ، وحديقة الحرية ، وحديقة الجزيرة ، وحديقة العبور ، وحديقة الطفل ، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل ، وحديقة ام كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان ، وحديقة المنيل بالمجان.

كما قرر محافظ القاهرة إقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوبهم .

يذكر ان العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوي الاعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.