محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين غير المطعمين ضد كورونا.. صور

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .

وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد .

محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين الغير مطعمين ضد كورورنا

محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين الغير مطعمين ضد كورورنا

محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين الغير مطعمين ضد كورورنا

محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين الغير مطعمين ضد كورورنا

محافظة القاهرة تمنع دخول العاملين الغير مطعمين ضد كورورنا