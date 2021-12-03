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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أطنان أحجار ممزوجة بخام الذهب بحوزة 7 أشخاص بمرسى علم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر من ضبط 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل بإحدى المناطق الجبلية في مرسي علم، وتم ضبط  7 اشخاص بتهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقى اللواء ، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدير مباحث المديرية؛ إخطارا بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسي علم، يفيد تمكن النقيب علي عمر، معاون مباحث القسم، من ضبط كمية من احجار الكوارتز تبلغ 4 طن والممزوجة بخام الذهب قبل طحنها باحد المناطق الجبلية بطريق مرسي علم - ادفوا.

كما تبين ضبط احجار الكوارتز بحوزة 7 اشخاص تم القبض عليهم وتم والتحفيظ علي 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب اثناء الضبط، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات. 

مرسى علم البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر طريق مرسى علم ادفو تحقيقات احجار الكوارتز امن البحر الاحمر

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