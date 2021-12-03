ضبط 4 أطنان أحجار ممزوجة بخام الذهب بحوزة 7 أشخاص بمرسى علم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر من ضبط 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل بإحدى المناطق الجبلية في مرسي علم، وتم ضبط 7 اشخاص بتهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقى اللواء ، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدير مباحث المديرية؛ إخطارا بتمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث مرسي علم، يفيد تمكن النقيب علي عمر، معاون مباحث القسم، من ضبط كمية من احجار الكوارتز تبلغ 4 طن والممزوجة بخام الذهب قبل طحنها باحد المناطق الجبلية بطريق مرسي علم - ادفوا.

كما تبين ضبط احجار الكوارتز بحوزة 7 اشخاص تم القبض عليهم وتم والتحفيظ علي 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب اثناء الضبط، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.