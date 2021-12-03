محمد عبد المقصود رئيسا لاتحاد رفع الأثقال

نجح محمد عبد المقصود في الفوز رئاسة اتحاد رفع الأثقال بعد الحصول على 14 صوتًا مقابل صوتين لفتحي زوريق.



ونجح فى منصب نائب الرئيس محمد أيمن فؤاد ومحمد إحسان سكرتيرًا للاتحاد وأحمد سمير أمينًا للصندوق.

وفاز فى العضوية كلا من: أحمد مصطفى حسين وأحمد مصطفى عبد الحليم ومصطفى راغب ومحمد سمير.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 16 هيئة من أصل 19 لهم حق الحضور والتصويت بها.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي للعبة رفع الإيقاف عن مصر عقب تسديد الغرامة المالية المقدرة بـ200 آلف دولار وسمح للمنتخب المصري بالمشاركة في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بأوزبكستان في الفترة من 7 وحتى 17 ديسمبر الجاري.

ويشارك "الفراعنة" بقائمة مكونة من: "محمد إيهاب وكريم كحلة وعبد الله جلال وأحمد عاشور وأحمد جابر ونعمة السيد وحليمة عبد العظيم".