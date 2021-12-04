بعد تدنيها.. برلماني: تشكيل لجنة لإعادة دراسة أسعار المحاصيل الزراعية لتتناسب مع أسعار السوق

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري، أنه تقدم بطلب إحاطة والذي تمت مناقشته باللجنة الأسبوع الماضي بحضور وزير الزراعة ووزير التموين، بشأن تدنى اسعار المحاصيل الزراعية فى ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج والاسمدة والكيماويات .



وأوضح الصمودي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر يرجع بعد ملاحظة تدني أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية ، وذلك على الرغم من زيادة أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي الذي الحق الضرر بالفلاح من كافة النواحي .

وأشار عضو اللجنة الزراعية أنه تم الانتهاء إلى تشكيل لجنه لإعادة دراسة الاسعار واعاده تقييمها بما يتناسب مع اسعار السوق وما يؤدى الى دعم الفلاح المصرى .

