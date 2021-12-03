تنمية المهارات الإبداعية لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.

قدم القصر ورشة حكي للاطفال عن إحترام الأخر وفن التعامل مع ذوات الإحتياجات الخاصة، بالإضافة لإقامة مسابقة ثقافية للاطفال تضمنت أسئلة ثقافية قدمتها هبه عبود، وورشة فنون تشكيلية للاطفال بلغة الاشارة مع الفنان ابراهيم حسين.

كما أقيمت ورشة لاكتشاف المواهب في مجال الموسيقي والغناء بمشاركة ذوى الاحتياجات، كما تم عمل ورشة تفصيل لتعليم الفتيات رسم الباترون وورشة اشغال فنية للفنانة نهال عصام الدين والفنانة مروة شيريت، وورشة لتبسيط الشعر العربي للدكتور سيد عبد الرازق.

وورشة لتبسيط فنون كتابة القصة القصيرة، وورشة لتعليم مبادئ الخط العربي للفنانة ايمان وهبه، كما أقيمت ورشة لتعليم الكورشيه والغرز المختلفة للكورشيه، وتبسيط اللغة العربية، وورشة للتنمية البشرية للمحاضر الدكتور جوزيف ثابت.