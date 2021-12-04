علي أبو جريشة يطالب مجلس الإسماعيلي بطي صفحة الماضي وتصحيح الأوضاع

طالب على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى السابق مجلس إدارة قلعة الدراويش الحالي برئاسة المهندس يحي الكومي بضرورة التركيز على تصحيح الأوضاع وطى صفحة الماضي.

قال على أبوجريشة عبر تصريحات تليفزيونية: نتمنى من المجلس الحالي برئاسة المهندس يحي الكومي التركيز في الفترة المقبلة من أجل خدمة قلعة الدراويش.

أضاف على أبوجريشة : حتى هذه اللحظة مجلس إدارة النادى الإسماعيلي يتحدث في أزمات الماضي رغم المشاكل التى يمر بها النادي فى الوقت الراهن التى تحتاج الى تسليط الضوء عليها.

استطرد على أبو جريشة : نأمل أن يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحي الكومي الحلول والعمل على تصحيح الأوضاع من أجل إطمئنان الجماهير العاشقة والمساندة لقلعة الدراويش.

أشار على أبو جريشة إلى أن أدهم السلحدار المدير الفنى السابق للدراويش الذى وافته المنية خلال الساعات الماضية كانت لديه روح عالية في الملعب وسبق أن قام بترشيحه للتواجد ضمن القيادة الفنية لفريق الاسماعيلى.

ونعي مجلس أدارة نادي سيراميكا كليوباترا أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والكثير الفني لفريق المجد السكندري الذي وافته المنية مساء امس .

وكتب النادي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :

إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تنعي وفاة الكابتن أدهم السلحدار نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وأعلن نادي المجد السكندري برئاسه اسلام الصياد تشييع جنازة كابتن أدهم السلحدار وذلك من مسجد نادي النيل علي الكورنيش شارع عبد العزيز ال سعود ، نزلت كوبري الجامعة.

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى.

وتواجد جثمان الراحل أدهم السلحدار المدير الفني لفريق المجد السكندري في مستشفي العصافرة بالاسكندية استعدادا لإستخراج تصاريح الدفن .

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا.

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري بالتعاقد مع المدرب أدهم السلحدار لتولي مهمة المدير الفني للفريق نظرا لخبراته التدريبية السابقة حيث بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى والعديد من الأندية سابقآ



