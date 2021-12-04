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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفغاني حاول تزويج ابنته 9 سنوات من رجل بعمر 55 عاما لهذا السبب

اب يحاول تزويج طفلته
اب يحاول تزويج طفلته من مسن

أنقذت مؤسسة خيرية فتاة في التاسعة من عمرها باعها والدها لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا كعروس طفلة في أفغانستان. 

 

ووفقاً لصحية “ديلي ميل”، تم بيع بروانا مالك مقابل 1600 جنيه إسترليني من الأرض والأغنام والنقود لشخص غريب يدعى قربان حتى يتمكن والدها عبد الملك من دفع ثمن الطعام في الدولة التي تحكمها طالبان. 

 

كانت الطفلة  بروانا تبكي ليلا ونهارا قبل بيعها ، وتوسلت لوالدها  لعدم تزويجها حيث تود أن تذهب إلى المدرسة لتصبح طبيبة . 

 

أثارت الصفقة المروعة غضبًا دوليًا حيث دفعت جميع عضوات مجلس الشيوخ الـ24 في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات لمنع زواج الأطفال في أفغانستان. 

 

ساعدت جمعية خيرية مقرها الولايات المتحدة ، Too Young to Wed ، في تحرير الفتاة من الترتيب البربري وتم نقل إخوتها وأمها من معسكرهم إلى منزل آمن في هرات وهي المرة الأولى التي كانوا فيها في منزل حقيقي بعد العيش فيه الخيام .

 

 اعترف والد  الطفلة بأنه واجه انتقادات شديدة وأجبر على تغيير قصته إلى السكان المحليين في محاولة لإنقاذ سمعته. 

 

أعيدت الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات إلى أسرتها بعد أسبوعين من البيع ، لكن الدين البالغ 1600 جنيه إسترليني لا يزال مستحقًا من قبل أقارب ولد الطفلة.

 

 وقالت مؤسس المنظمة غير الربحية ستيفاني سنكلير لشبكة CNN: "هذا حل مؤقت. ما نحاول فعله حقًا هو منع بيع الفتيات للزواج.

 

فيما قالت الفتاة  بعد إنقاذها : "أنا سعيد حقًا. لقد خلصوني من زوجي المسن.
 

أفغانستان طالبان زواج الأطفال بيع الفتيات للزواج

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