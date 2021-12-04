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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال حفلة ..إصابة 60 موظفا بـ سكاتيك للطاقة المتجددة بمتحور أوميكرون بالنرويج

حالات الاصابة بمتحور
حالات الاصابة بمتحور أوميكرون بالنرويج

كشف الأطباء أن العشرات من رواد حفلة عيد الميلاد الذين أصيبوا بحالات يشتبه اصابتها بمتحور أوميكرون في النرويج يعانون من أعراض خفيفة فقط. 

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي مل”، أصيب ما يصل إلى 60 شخصًا بالمرض بعد حضورهم حفلة على الواجهة البحرية لأوسلو قبل أسبوع حتى الآن بالصداع والتهاب الحلق بينما يعاني البعض الآخر من السعال.

 

 قال تاين رافلو ، كبير الأطباء في المنطقة التي حدث فيها تفشي المرض ، إن الأعراض تتفق إلى حد كبير مع ما تم الإبلاغ عنه من جنوب إفريقيا ، حيث ظهر البديل لأول مرة.

 

 لكنه أضاف أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك يجعل أوميكرون  أكثر أو أقل خطورة من دلتا. جميع المصابين من الشباب ويعتقد أنهم قد تم تطعيمهم جميعًا - وهو مزيج يؤدي عادةً إلى أعراض أكثر اعتدالًا.


وأضاف رافلو أن جميع المصابين في الحفلة - التي استضافت موظفين في شركة سكاتيك للطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا - يتعافون حاليًا في منازلهم. 

حدث تفشي أولسو - وهو حاليًا أكبر تفشي معروف لأوميكرون في العالم - بعد أن حضر الحفل العديد من الموظفين الذين سافروا مؤخرًا إلى المكتب الرئيسي لشركة Scatec في كيب تاون. 

وأوضحت الصحيفة أن خمسون من الذين حضروا حفل Scatec أظهروا نتائج إيجابية في اختبار PCR ، مما يعني أنهم تأكدوا من حالات Covid ، في حين أن 10 آخرين ثبتت إصابتهم بالتدفق الجانبي ، مما يعني أنهم مشتبه بهم ولكن لم يتم تأكيدهم. 

فيما تم تأكيد حالة واحدة فقط حتى الآن باسم أوميكرون  باستخدام تقنيات التسلسل الجيني ، مع إعلان من 10 إلى 15 حالة Omicron محتملة.

 

 

اوميكرون الأطباء حفلة عيد الميلاد متحور كورونا وباء سكاتيك للطاقة المتجددة

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