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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت قناة "روسيا اليوم" إن  31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "الهجوم وقع في شرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي".

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في وقت سابق، أن "مجهولين أطلقوا النار على قافلة تابعة للمنظمة، مما أسفر عن مقتل مدني متعاون مع قوات حفظ السلام وإصابة آخر".

وبدأ النزاع المسلح في مالي بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة في عام 2012، وتفاقم الوضع في البلاد بسبب الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وكانت كلوديا تانر وزيرة الدفاع في النمسا ودعت 58 جنديًا نمساويًا قبل سفرهم إلى مالي في مهمة لتدريب القوات المسلحة هناك.

وقالت تانر ،في تصريحات لها، إن دولة مالي في غرب إفريقيا تعصف بها الأزمات، لافتة إلى أنه في 21 ديسمبر المقبل سيتولى العميد النمساوي كريستيان راينر قيادة مهمة التدريب لمدة ستة أشهر والتي تضم حوالي 1000 جندي من 26 دولة.


وأوضحت الوزيرة أن مالي تعاني من العديد من المشاكل التى تمثل خطورة أيضا على أوروبا، مشيرة إلى أن هذه المشاكل على وجه التحديد هي الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة.

ليبيا قوات حفظ السلام روسيا الأمم المتحدة الأوضاع في ليبيا مالي مسلحين بعثة الأمم المتحدة

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