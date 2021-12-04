فاتن موسى توضح سبب عدم حذف اسم طليقها من انستجرام

كشفت الإعلامية فاتن موسى ، عن سبب عدم تغيير اسمها على انستجرام، وحذف اسم طليقها الفنان مصطفى فهمي من حسابها .

وكتبت فاتن موسى ، عبر انستجرام: «ولمن يسأل لماذا لم أغير الUserName إلى فاتن موسى فقط كما في البروفايل : فاتن موسى Faten Moussa، فأنا أعمل جاهدة على هذا الأمر وأتابعه منذ مدة إلا أنه وبحسب قوانين أنستجرام الاسم يعتمد كما تم توثيقه في Verification ، ويحتاج إجراءات معينة حتى يتم التغيير».



كما كتبت الإعلامية فاتن موسى ، منشورًا منذ عدة ساعات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، أعلنت فيه مثول طليقها الفنان مصطفى فهمي للتحقيق غدًا الأحد 5 ديسمبر، في واقعة احتباسها واستعمال أفراد فى تخويفها.

طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأثار الفنان مصطفى فهمي ، حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وشارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، ماجد المصري وابنه، مصطفى فهمي، حسين فهمي، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).