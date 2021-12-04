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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يكشف عن خططه لمواجهة الجفاف

العراق
العراق

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، عن خطتها لمواجهة أي ازمة للجفاف قد تحصل خلال الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية عون ذياب وفق ما ذكرته (بغداد اليوم) إن "مياه الشرب مؤمنة لجميع المحافظات حتى أبعد نقطة في البصرة، والتي تمثل النقطة الحرجة، كما ان انخفاض مخزون المياه فيها يأتي لعدم وصول واردات مائية، ووزارة الموارد المائية بصدد تحديد الإطلاقات بما يضمن الاحتياجات في الصيف المقبل".

وأضاف أن "خزين السدود العراقية يتناقص بسبب عدم وصول إيرادات مائية لها، الا انه تناقص
محسوب"، مبينًا أن "الوزارة بصدد تحديد الإطلاقات من السدود بما يؤمن احتياجات الصيف
القادم من مياه شرب وربما السقي".

وأشار ذياب إلى أن "66 %من مياه دجلة والفرات تصل من تركيا، وترفد إيران النهرين بـ 12%
والباقي من داخل العراق، كما ان أزمة الجفاف لا تقتصر على العراق وإنما طالت دول الجوار ما
دعاها لإنشاء سدود والتي أيضا تعاني انخفاضا بمناسيب المياه".

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