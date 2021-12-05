الأردن الأول عربياً والـ 39 عالمياً في تدابير مكافحة الجريمة المنظمة

حلّ الأردن في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 39 عالمياً بين 193 دول في مؤشر «مكافحة الجريمة المنظمة» ضمن تقرير مؤشر «الجريمة المنظمة العالمي» 2021، الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وفق صحيفة الرأي.

وأظهر التقرير الذي أطلقته المبادرة -وهي منظمة بحثية ومقرها جنيف- حلول الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و106 عالمياً وحصوله على رصيد إجمالي بلغ 4.72 نقطة ضمن الدول الأقل احتضاناً للجرائم المنظمة في «مؤشر الجريمة المنظمة» الذي يقيس مدى انتشار النشاط الإجرامي المنظم في 193 دولة في مقياس (من 1 إلى 10)، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى ارتفاع النشاط الإجرامي المنظم في الدولة.

وبحسب التقرير- الذي تضمن أول مؤشر عالمي للجريمة المنظمة من نوعه بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية وبدعم من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية والاستعانة بـ350 خبيراً من جميع أنحاء العالم- تم تصنيف البلدان والمناطق في أربع فئات فرعية مختلفة: «الجريمة»، و «سوق الجريمة»، و «الجهات الفاعلة في الجريمة» و «مكافحة الجريمة المنظمة ومقاومتها»، وتُعرَّف «الجريمة المنظمة» بأنها أنشطة غير مشروعة، تقوم بها مجموعات أو شبكات تعمل بشكل متضافر، من خلال الانخراط في أعمال عنف أو فساد أو أنشطة ذات صلة من أجل الحصول -بشكل مباشر?أو غير مباشر- على أموال أو منفعة، ويمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة داخل الدولة وعبر الوطنية.

وصنّف التقرير الأردن من بين 50 دولة في فئة «معدل الجريمة المنخفض والمقاومة المرتفعة» وحلوله في المرتبة 39 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في ترتيب مقاومة الجريمة، بحصوله على رصيد نقاط إجمالي بلغ 5.92 من أصل 10، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى ارتفاع معدل مكافحة النشاط الإجرامي المنظم في الدولة، وحصل الأردن على 7 نقاط في «القيادة السياسية والحكومة» ضمن المؤشرات الفرعية لقياس مقاومة الجريمة المنظمة، و8 نقاط في «التعاون الدولي»، و7 نقاط في «إنفاذ القانون» و6.5 في «أنظمة مكافحة غسيل الأموال» و4 نقاط في «القدرة?التنظيمية الاقتصادية».

واحتل الأردن المرتبة 104 عالمياً في فئة الجهات الإجرامية بـ 4.88 نقطة متقدماً على 103 دول في السيطرة على النشاط الإجرامي المنظم، وكانت درجات الأردن في الفئات الفرعية لهذا القسم 1.5 في «مجموعات على غرار المافيا»، و 7 في «شبكات الجريمة»، و6.5 في «الجهات ذات الصلة بالدولة»، و4.5 في «الجهات الأجنبية».