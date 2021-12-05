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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأكثر من 3 آلاف كتاب.. نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض كلية العلوم للكتب المستعملة

معرض الكتب القديمة
معرض الكتب القديمة بكلية علوم أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد معرض بيع الكتب القديمة والذى نظمته إدارة مكتبات كلية العلوم  والممتد حتى 9 ديسمبر الجارى .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم ، والدكتور جمال بدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية ، و حنان نصحى مدير إدارة المكتبات بالكلية .

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و أشاد الدكتور أحمد المنشاوى  بقيمة وتميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطي كافة التخصصات العلمية بكلية العلوم ، مشيراً الى حرص إدارة الجامعة على دعم كافة المعارض التى تقدم محتوى علمى متميز وهو ما  يأتي انطلاقاً من دورها التنويري في المجتمع وإسهامها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها من خلال  توفير مصادر موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة .

و أشار الدكتور عبد الحميد أبوسحلى ان المعرض يضم 3447 كتاب فى مختلف التخصصات بكلية العلوم والتي تشمل الكيمياء ، الفيزياء ، علم النبات ، علم الحيوان ، الجيولوجيا ، الرياضة ، لافتاً ان الكلية حرصت على إقامة المعرض بهدف زيادة المعرفة والوعي العلمي للطلاب فى مجال تخصصهم وذلك بأسعار تناسب الجميع تتراوح ما بين 5 جنيه للكتاب العربى و 10 جنيه للكتاب الأجنبى ، كما وجه شكره لإدارة الجامعة على دعمها للمعرض ولكافة أنشطة الكلية .

وعلى هامش أعمال المعرض تفقد الدكتور احمد المنشاوي معرضاً للفنون من إبداع طلاب كلية العلوم والذى تضمن عدد من اللوحات الفنية .

 

 

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