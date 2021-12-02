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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بينهم 6 أطفال.. 19 حالة تخضع للعلاج من كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

صدى البلد

ارتفع عدد الحالات المحتجزة بمستشفيات أسيوط الجامعية لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة من بينهم 13 حالة بالمستشفى الرئيسي و 6 بمستشفى الأطفال .

 

وكشفت الصفحة الرسمية لمستشفيات أسيوط الجامعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه يخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي 13 حالة منهم 5 حالات مستقر حالتهم و 4 داخل الرعاية و 4 على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى الرئيسي بينما يوجد 6 حالات بمستشفى الأطفال الجامعي وحالتهم مستقرة.

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وفي سياق آخر شارك قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة الغدد الصماء والسكر  في الاحتفالية اليوم العالمي للسكر ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية  

جاءت الاحتفالية بعنوان " الرعاية الشاملة لمرضى السكري .. إذا لم تكن الآن ومتي ؟ " وتهدف إلى توعية المرضى وهيئة التمريض وخاصة في ظل جائحة كورونا  ، وعن أبرز ما جاء بالفعاليات الإشارة إلى أهمية التغذية الجيدة حيث تم توزيع كتيبات تحتوى على عدد من النصائح الذي تساعد المريض في تنظيم النظام الغذائي الخاص به كي لا تحدث له ارتفاع أو خلل في نسبة السكر في الدم ، كما تم توفير وتوزيع عدد من أجهزة لقياس السكر مع شرح وافي لكيفية استخدام الجهاز .

وخلال الفعالية تم الإشارة إلى أهمية قياس نسبة السكر بشكل مستمر ومنتظم حتى يتم تجنب مضاعفات مرض السكر وخاصة دخول فصل الشتاء وتزايد أعداد مصابين كورونا ، بالإضافة إلى أهمية الفحص الدوري بالمنزل كفحص القدم أو ملاحظة ظهور أى علامات عليها .

 

 

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