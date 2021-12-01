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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ننشر أسماء رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بكليات جامعة أسيوط

صدى البلد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط أسماء الفائزون بمقاعد رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات بمختلف كليات الجامعة.

 

في كلية التربية هشام محمد عبد الرحيم رئيسا و محمود علاء نيازي نائبا ، كلية التربية للطفولة المبكرة سارة طه محمد رئيسا و ولاء محمود عبد السلام نائبا ، كلية الفنون الجميلة أحمد عادل أحمد فؤاد رئيسا و مصطفى متولي محمد توفيق نائبا ، كلية العلوم عمر أحمد محمد أحمد رئيسا و أحمد رفعت أنور نائبا ، كلية الزراعة حسام الدين محمد أحمد رئيسا و أحمد عبد الجواد محمد علي نائبا ، كلية التربية الرياضية محمود محمد دياب رئيسا و محمد محسن حسين عبد المنعم نائبا .

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وفي كلية الطب البيطري محمد محمود عبد المنعم رئيسا و محمد خالد عبد العزيز نائبا ، و كلية الصيدلة زينب محمد أشرف رئيسا و سيف الدين أحمد رياض نائبا ، وفي كلية طب الأسنان إبراهيم محمد أسامة رئيسا و كريم محمد عبد العظيم نائبا ، و في كلية الخدمة الاجتماعية محمد أحمد توفيق رئيسا و خالد وليد عبد السلام نائبا ، و  في كلية التربية النوعية أحمد ممدوح علي رئيسا و بسام إمام سعيد نائبا ، و في كلية الآداب ايه محمد حسن رئيسا ولبنى ناجح محمد نائبا ، و في كلية صناعة السكر عبد الله سيد كمال رئيسا و إسراء سعد أحمد نائبا ، و في كلية الطب إسلام حسين حسن رئيسا و مصطفى أحمد شاكر نائبا ، و في كلية الحاسبات والمعلومات محمد مصطفى فتحي رئيسا و محمد ناصر حسن نائبا ، وفي كلية التجارة هشام عبدالحي عباس رئيسا و محمد رمضان محروس نائبا ، وفي كلية الحقوق مصطفى محمد ثابت رئيسا و عبد الرحمن رشاد عبد الرحمن نائبا ، وفي كلية الهندسة محمود محمد الطيب رئيسا و  عبد الرحمن محمد البكري نائبا و في كلية التمريض علي ماهر محمد رئيسا و محمد براية محمد توني.

 

وأشارت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط إلى أجرى انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة غدا الخميس بأرض المخيم الكشفي بجوار كلية الفنون الجميلة .

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