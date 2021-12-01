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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب استبدال جثتين .. إحالة موظف وعامل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي للتحقيق

صدى البلد

أحال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، موظف وعامل مشرحة المستشفيات الجامعية بسبب خطاء في تسليم جثتين لأهليتهم من مشرحة المستشفى .

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وقال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الموظف المسئول عن الوردية وعامل المشرحة قام بتسليم جثة سيدة لأسرة رجل من مركز صدفا وتسليم جثة رجل إلى أسرة السيدة والمقيمين بمركز طما بمحافظة سوهاج وأثناء كشفهم عن وجهها وجدوا أن الجثة لرجل وليست السيدة وتم تدارك الأمر بعد أن تم إعادة جثة السيدة التي تسلمها أهالي جثة الرجل.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط أن الأمر لم يستغرق ساعة واحدة حتى تم تسليم الجثتين إلى ذويهم وإحالة الموظف المسئول وعامل المشرحة للتحقيق  

 

 

 

 

 

 

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