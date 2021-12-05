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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر قلق.. تحذير عاجل من مكتشف سلالة أوميكرون الجديدة

كورونا أوميكرون تعبيرية
كورونا أوميكرون تعبيرية

حذر العالم “سيخوليلي مويو”، مكتشف سلالة “أوميكرون” الجديدة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، من سرعة المتحور التي غير بها نمطه غير المعتاد من الطفرات، مؤكدا أنه مصدر قلق.

وتثير سرعة الطفرات أيضاً أسئلة حول كيفية تطور المتغير، والتي تضيف إلى اللغز المتعلق بمدى إمكانية انتقاله.

يشار إلى أن “مويو”، عمل مديرا بمختبر بوتسوانا هارفارد المرجعي لفيروس نقص المناعة البشرية وزميل باحث في جامعة هارفارد.

وفي السياق، قالت مدرسة تشان للصحة العامة، إن الفيروسات لا تراكم الطفرات في خطوة واحدة، ونظراً للنقص العالمي في التسلسل المناسب لفيروس كورونا، من الصعب جداً الحصول على فهم جيد لمدى تطور متغير أوميكرون، وفقًا لقناة "العربية".

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من جانبه، قال مويو: "ما زلنا نحاول أن نفهم كيف نشأ العديد من الطفرات لـ أوميكرون في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسلالات السابقة".

وإحدى النظريات هي أن هذه السلالة تطورت في شخص يعاني من ضعف المناعة كان يؤوي الفيروس لفترة أطول بكثير من المعتاد. ومع ذلك، حذر مويو من عدم وجود دليل على ذلك.

كما يتم النظر في فرضية أخرى وهي ما إذا كان يمكن نقلها من البشر إلى مضيف حيواني، والتكيف مع ذلك المضيف بسرعة نسبياً ثم الانتقال مرة أخرى إلى البشر.

في جنوب إفريقيا، تضاعفت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يومياً أربع مرات تقريباً اعتباراً من يوم الثلاثاء حيث انتشر متغير أوميكرون في جميع أنحاء البلاد، مما يوضح مدى عدوى السلالة الجديدة.

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