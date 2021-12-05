أحد أبطال ذوي الهمم: كنت فخورة بوقوفي أمام الرئيس السيسي.. فيديو

علقت منال حسني، بطلة من أبطال مؤسسة مصر للتنمية، وأحد أبطال ذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مشاركتها في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس السيسي، قائلة: "كنت فرحانة أوي وفخورة أني أقف أمام الرئيس السيسي".

وأضافت "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كنت خايفة لكن حسيت أن والدي هو الذي يجلس لكي يسمعني وليس الرئيس السيسي.. والرئيس كان يشجعني على الكلام لأني كنت خايفة ومترددة".

وأشارت: "كنت فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي اليوم، وشعرت بأنني أمام والدي".

وتابعت: "التجربة التي مريت بها كانت قاسية لكن الحمد لله استطعت أني اتقبل وأعيش معاها.. لأني فقدت جزء من أسرتي".