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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: اختيارات كيروش غير عادلة.. وهذا الجيل لا يمكن أن يصل كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أن اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني غير عادلة ، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لا يمكن أن يصل كأس العالم المقبلة 2022 بقطر   

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه عبر فضائية ETC: "الجيل الحالي في منتخب مصر ليس بقوة جيل حسن شحاته، ولن يقدم الكثير لـ كيروش أو قبله حسام البدري، وهو ما يجعلنا نرى تغييرات عديدة، و (تأليف) من كارلوس، خاصة وأن هذا الجيل لا يمكن أن يحمل أي مدرب".


وأضاف: "لا أعرف طريقة تفكير كارلوس كيروش وتغييره لمراكز اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شريف الذي يشارك في مركز الجناح، كل هذه الأمور لا تجعلني أقتنع بأداء منتخب مصر بغض النظر عن النتائج".


وشدد: "هذا الجيل لا يمكنه الوصول إلى كأس العالم بسهولة، وأرى أن أي منافس سيواجه مصر سيكون صعبًا على الفراعنة، ونسبة التأهل لا تتخطى الـ30%، وربما يشعر البعض بالزعل من حديثي، لكننا لسنا بقوة الوصول إلى كأس العالم".


وأكمل:"اختيارات كيروش غير عادلة، بجانب طارق حامد هناك العديد من اللاعبين لم ينضموا لقائمة كأس العرب. الجودة حاليًا ليست جيدة، ولن تسعف كيروش في الفترة المقبلة، وبهذا الأداء لا يمكن الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا أيضًا".


وواصل: "كوبر كان من أفضل المدربين في السنوات الأخيرة، وكان خطأ كبير جدًا رحيله بعد كأس العالم، في ظل وجود عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد صلاح وتريزيجيه، وأخرج منهم أفضل ما لديهم بفضل تفكيره".


وأردف: "ما لفت نظري حتى الآن هو عقاب كيروش لبعض اللاعبين في اختياراته، ويبدو أن هناك من أبلغه بأن يظهر العين الحمراء أولًا، بعد استبعاد أفشة وشريف والشحات، ثم زيزو وطارق حامد، وقبل مرحلة مهمة جدًا وتصفيات كأس العالم، وعدم الصعود لكأس العالم سيكون أمر طبيعي في ظل هذا الأداء السيء".

تامر عبد الحميد الزمالك كارلوس كيروش كأس العالم حسن شحاته

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