في 7 أيام.. تخلصي من وزنك الزائد دون حرمان

إذا كنت ممن يكتسبون الكثير من الوزن طوال فترة الشتاء بسبب حاجتك لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية فهل زاد وزنك كثيرا ..إليك خطة رجيم ستخلصك من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتينها بأقل مجهود برجيم فعال يخلصك من الدهون التى تراكمت طوال فصل الشتاء ويحول جسمك الى ماكينة لحرق الدهون فى 7 أيام يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.



اليوم الأول



وجبة الإفطار قطعة جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست رجيم

وجبة الغداء1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة

وجبة العشاء زبادي خالي الدسم.



اليوم الثاني





وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.





اليوم الثالث





وجبة الإفطار1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر

بعد ساعه 1 بيضة مسلوقة جيدًا.وجبة الغداء

طبق سلاطة خضراء + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.



اليوم الرابع والخامس





الإفطار



بيضة مسلوقة + 3 ملاعق فول ليمون + 1 توست سن



سناك

ثمرة فاكهة





الغداء

الاختيار بين الوجبات التالية:



سمك مشوى + طبق سلاطة كبير.

شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.سمك مشوي + طبق سلطة خضراء + طبق صغير أرز.



العشاء

كوب زبادى





اليوم السادس والسابع

اليوم السادس

الإفطار اليومى :

بيضة مسلوقة + طبق سلطة



بعد ساعه ..

كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب عصير رمان



الغذاء:علبة تونة بدون زيت + نصف رغيف بلدى

العشاء:3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى



اليوم السابع



الإفطار:قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون

الغداء ..طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء

العشاء ..كوب زبادى