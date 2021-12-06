الولايات المتحدة تثمن تعاونها مع فنلندا في تعزيز الديمقراطية ومواجهة أزمة المناخ

ثمنت الولايات المتحدة صداقتها الوثيقة مع فنلندا وتعاونهما لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعالجة أزمة المناخ من بين أمور أخرى.



وقال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين إن واشنطن تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع هلسنكي بشأن الأولويات المشتركة في القطب الشمالي وإدارة الأزمات الدولية وتعزيز استجابة العالم للوقاية من كوفيد-19 والتهديدات الوبائية المستقبلية إلى جانب استئناف السفر والسياحة العالمية.



وأكد بلينكن أن الشراكة الدائمة والقيم المشتركة والروابط الحيوية بين الشعبين تضمن أن تظل صداقتنا مع فنلندا قوية في السنوات المقبلة.



واختتم بيانه، قائلا، أبعث بأطيب التمنيات لجميع مواطني فنلندا بعام مزدهر قادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ104 لاستقلالهم.

