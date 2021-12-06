عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثلاثة أرباع حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد من الحديد النقي.. شاهد

اكتشاف كوكب جديد
اكتشاف كوكب جديد من الحديد النقي

اكتشف العلماء كوكبا جديدا يبلغ ثلاثة أرباع حجم الأرض، ويبعد عنها بحوالي 30 سنة ضوئية كما أنه له طبيعة غريبة، وهي أن كتلته تشبه «الحديد النقي». 

وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فإن هذا الكوكب الجديد أكبر من حجم عطارد وأصغر من المريخ، و يقترب هذا الكوكب من نجمه لمسافة قريبة جداً. 

ويدور هذا الكوكب حول نجمه بطريقة مشابهة جدا لدوران القمر حول كوكب الأرض كل 8 ساعات، حيث يبقى أحد جوانبه مقابلا لشمسه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجانب المشمس إلى 2200 درجة فهرنهايت.

وأوضح العلماء أن كثافة الكوكب المسمي بـ «GJ 367b» تشبه كثافة الحديد الخام المصمت، كما أن الهيكل الداخلي لهذا الكوكب هو نسخة أكثر تطرفًا من عطارد في نظامنا الشمسي، حيث يشكل اللب المعدني لعطارد ما يقرب من 85% من الحجم الإجمالي للكوكب. 

 


وتوقع العلماء أن الكوكب يتألف من نواة معدنية مغطاة بغطاء رقيق وضعيف من الغلاف الجوي الرقيق المؤلف من الهيدروجين والهيليوم، كما أن نصفه تقريبا في حالة منصهرة ثابته، مع برودة نسبية في الجانب الليلي بما يكفي للحفاظ على بنية صلبة فقط، أي أنه ساخن جداً في جانبه المظلم أيضا لكنه غير منصهر.

واكتشف العلماء الكوكب باستخدام القمر الصناعي Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) التابع لناسا ، وهو تلسكوب فضائي يكتشف العوالم القريبة عن طريق قياس مدى تعتيم مضيفيهم النجميين أثناء تحركهم أمام وجوه النجوم نظرًا لأن هذا الكسوف ينتج قاعًا صغيرًا من الضوء المستلم من النجم، يمكن لعلماء الفلك استخدامه لتقدير حجم الكوكب.

وتعقيبا على الاكتشاف المذهل للكوكب، قال جوناثان فورتني، عالم الكواكب في جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز، والذي لم يشار في الدراسة: «من الصعب أن تتذكر أن هذه الكواكب لها قصصها الخاصة، إنها طريقة أخرى لإظهار أن النتائج الكوكبية النهائية يمكن أن تكون متنوعة بشكل كبير». 

وأضافت ديانا فالنسيا، عالمة الفيزياء الفلكية في جامعة تورنتو سكاربورو، والتي لم تشارك في الاكتشاف أنه لأمر رائع للغاية أن نجد كوكبا مثل هذا. 

بعد اكتشاف مقبرتين.. تاريخ العصر الصاوي الذي انتهى بالتخلص من الآشوريين| نوستالجيا

كمنارة لافتة للنظر.. الجمعة ذروة لمعان كوكب الزهرة لعام 2021

 

GJ 367b عام 2021 نيويورك تايمز الحديد النقي ثلاثة أرباع حجم الأرض حجم عطارد أصغر من المريخ كوكبا جديدا

ترشيحاتنا

متعدد المواهب .. كلب ينتج أول كتاب له ويتحدث مع صاحبته

نداء عاجل من مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

بعد تحذير هيئة الدواء من المستحضرات الموضعية للاحتقان .. اعرف مخاطر استخدامها

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

أفضل الذكر أجرا .. اِعرف قول العلماء وما أوصى به النبي

محمد صلاح على القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

فيديو

فيديو جراف.. كيف تتخلص من ناموس الشتاء بمكونات بسيطة

فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ