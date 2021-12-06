عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ كلمات وألفاظ بذيئة.. ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما حادا على وسائل الإعلام الأمريكية، موجها إليها ألفاظا بذيئة، حيث وصفهم بـ"الأوغاد المنحرفين".

 

كما وصف “ترامب” أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، بـ"الأحمق اللعين"، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في كلمة لمحبيه بمنتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت الماضي.

 

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إهانة ترامب لوسائل الإعلام أعادت للأذهان "الانتقادات اللاذعة" التي كان يوجهها دائما أثناء وجوده في السلطة، بما في ذلك وصف المراسلين والمحررين بنشر "الأخبار الكاذبة" وأنهم "عدو الشعب"، والهجوم على العديد من الصحف التي اعتبرها "خطيرة" و"تدعو إلى العنف السياسي".

 

قال ترامب، وسط أكاذيب مألوفة عن هزيمته في انتخابات 2020 ، التي قال إنها كانت نتيجة لتزوير انتخابي: "البلد في مكان خطير للغاية ".

 

وأضاف: "ليس لدينا صحافة، الصحافة فاسدة جدا،  فإذا كانت هناك قصة جيدة عنا، أو قصة جيدة عن أي شخص من الجمهوريين والمحافظين، فإنهم يجعلونها قصة سيئة.. وإذا كانت قصة سيئة فإنهم يجعلونها أسوأ قصة في التاريخ.. إنها أكثر مجموعة مخادعة وغير شريفة".

 

وزعم ترامب أنه غير آراء الأمريكيين في الصحافة، حيث أنهم الآن لديهم  نسبة تأييد ضعيفة من قبل الكونجرس مقارنة بنسبة تتراوح من 94%- 95% في 2015 عند إعلانه للترشح، مضيفا: "أنا أعتبر ذلك شرفًا عظيمًا لأنهم مجموعة من الأوغاد غير الأمناء".

 

كما أهان ترامب مارك ميلي كجزء من شكوى طويلة حول تعامل جو بايدن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. 

 

وقال ترامب منتحلا صوت الجنرال الأجش: 'لن أنسى أبدا قول ميلي لي.. سيدي، سيدي، إن ترك المعدات أرخص من إحضارها"، مضيفا: "في هذه اللحظة أدركت أنه كان أحمق لعين".

 

وأكدت "الجارديان" أنه من المعروف أن ترامب مولع بتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة، لدرجة أن طوال رئاسته التي استمرت أربع سنوات كانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تبحث عن كلمات أخرى ملائمة تصلح للنشر.

ترامب الرئيس الأمريكي السابق اخبار العالم اخبار العالم الآن ترامب يهاجم وسائل الإعلام وسائل الإعلام الأمريكية اخبار العالم اليوم

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

رئيس عظيم.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

بعد غياب 19 عاما.. يسرا في عرض مسرحي جديد بموسم الرياض

وزير العدل : الإرهاب صار ظاهرة عالمية ويجب مكافحة كل أشكاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

طارق شوقي عن منظومة التعليم الجديد: الطلاب مبسوطين.. والأمور هتمشي لصالحهم|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

فيديو

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

فيديوجراف.. تركوا أثرا كبيرا.. نجوم رحلوا في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ