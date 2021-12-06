بـ كلمات وألفاظ بذيئة.. ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما حادا على وسائل الإعلام الأمريكية، موجها إليها ألفاظا بذيئة، حيث وصفهم بـ"الأوغاد المنحرفين".

كما وصف “ترامب” أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، بـ"الأحمق اللعين"، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في كلمة لمحبيه بمنتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت الماضي.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إهانة ترامب لوسائل الإعلام أعادت للأذهان "الانتقادات اللاذعة" التي كان يوجهها دائما أثناء وجوده في السلطة، بما في ذلك وصف المراسلين والمحررين بنشر "الأخبار الكاذبة" وأنهم "عدو الشعب"، والهجوم على العديد من الصحف التي اعتبرها "خطيرة" و"تدعو إلى العنف السياسي".

قال ترامب، وسط أكاذيب مألوفة عن هزيمته في انتخابات 2020 ، التي قال إنها كانت نتيجة لتزوير انتخابي: "البلد في مكان خطير للغاية ".

وأضاف: "ليس لدينا صحافة، الصحافة فاسدة جدا، فإذا كانت هناك قصة جيدة عنا، أو قصة جيدة عن أي شخص من الجمهوريين والمحافظين، فإنهم يجعلونها قصة سيئة.. وإذا كانت قصة سيئة فإنهم يجعلونها أسوأ قصة في التاريخ.. إنها أكثر مجموعة مخادعة وغير شريفة".

وزعم ترامب أنه غير آراء الأمريكيين في الصحافة، حيث أنهم الآن لديهم نسبة تأييد ضعيفة من قبل الكونجرس مقارنة بنسبة تتراوح من 94%- 95% في 2015 عند إعلانه للترشح، مضيفا: "أنا أعتبر ذلك شرفًا عظيمًا لأنهم مجموعة من الأوغاد غير الأمناء".

كما أهان ترامب مارك ميلي كجزء من شكوى طويلة حول تعامل جو بايدن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال ترامب منتحلا صوت الجنرال الأجش: 'لن أنسى أبدا قول ميلي لي.. سيدي، سيدي، إن ترك المعدات أرخص من إحضارها"، مضيفا: "في هذه اللحظة أدركت أنه كان أحمق لعين".

وأكدت "الجارديان" أنه من المعروف أن ترامب مولع بتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة، لدرجة أن طوال رئاسته التي استمرت أربع سنوات كانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تبحث عن كلمات أخرى ملائمة تصلح للنشر.