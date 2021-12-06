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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هندي صبري
هندي صبري

توافد منذ قليل، عدد من نجوم الفن منهم هند صبري وإلهام شاهين ولبلبة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية.

وحضر أيضا كلا من النجمة نادية الجندي والفنان أشرف عبد الباقي والفنانة بشرى الفنانة رشا مهدي وإنجي المقدم ونيللي كريم وتارا عماد  ومحمد هنيدي، يسرا، هالة صدقى وماجد المصري.

 

وينطلق لأول المهرجان مهرجان سينمائي دولي بالمملكة العربية السعودية وسط حضور فني واعلامي لافت.

 

أسماء المشاركين في لجان تحكيم المهرجان:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ،عن أسماء المشاركين في لجان تحكيم دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6-15 ديسمبر الحالي. 

 

وستتولى لجان التحكيم اختيار الأعمال الفائزة في مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة السينما التفاعلية، والتي ستتنافس على جوائز اليُسر.

 

 لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، بسيرة فنية تزيد عن ثلاثين عاماً قدّم خلالها الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً عالمياً، وعلى رأسها فيلمه الفائز بجائزة الأوسكار ”سينما براديسو“ (1988). 

 

تعاون جيوسبي مع الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني في 13 من أفلامه، ويقدّم هذا العام فيلماً وثائقياً عن الموسيقار يعرضه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن برنامج ”روائع العالم“.

 

وتضم اللجنة في عضويتها غالبية نسائية - من تونس الممثلة هند صبري (الفيل الأزرق، صمت القصور، جنينة الأسماك)، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس (أمريكا، مي في الصيف)، والمخرجة والكاتبة والمونتيرة الألمانية دانيلا ميشيل (إيسزيت، حين تلتقي الجبال بظلالها)، ومن السعودية المخرج الحاصل على جوائز عبد العزيز الشلاحي (المسافة صفر، حد الطار).

 

وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة جيوسبي تورناتوري: ”إنه لشرف خاص وفريد أن أترأس لجنة التحكيم في الدورة الافتتاحية لأي مهرجان، ناهيك عن كونه أول مهرجان سينمائي دولي في منطقة تشهد على حراك سينمائي رائع، وموجة من المواهب والتجديد، تضم المسابقة أفلاماً قوية جداً، وهي بحق تقدّم أفضل الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، ولا شك أن المهمة ستكون صعبة والمسئولية كبيرة".

لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيترأسها المخرج المصري مروان حامد (عمارة يعقوبيان، الفيل الأزرق، الأصليين)، وينضم إليه في اللجنة الممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل (وجدة، زنزانة، من ألف إلى باء)، والمخرج والكاتب الفنلندي من أصول صومالية خضر عيدروس (زوجة حفّار القبور).

 

ومن المقرر أن تعرض المسابقة الرسمية بشقيها الطويل والقصير أحدث وأهم الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، كما تقدّم فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة إضافة إلى أعمال المخضرمين، حيث ستعرض 16 فيلماً طويلاً، و18 فيلماً قصيراً ستتنافس على جوائز اليُسر التي سيتم الإعلان عنها في حفل توزيع الجوائز.

 

وقد عبّر إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن سعادته بالإعلان عن أعضاء لجان التحكيم قائلاً: ”يسعدنا أن تضم لجان التحكيم في دورتنا الافتتاحية هذه الباقة من المواهب وأصحاب الخبرات والإنجازات من مخرجين وممثلين وكتّاب ومنتجين. لا شك أن أمامهم مهمة صعبة في اختيار الأعمال الفائزة، حيث تنتظرهم في المسابقة باقة من أفضل وأقوى الأعمال السينمائية".

هند صبري
هند صبري
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لبلبة
لبلبة
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هند صبري وإلهام شاهين لبلبة حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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