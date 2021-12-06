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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز التعاون.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لـ الرئيس السنغالي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال زيارته الحالية إلى داكار.
 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت سُبُل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.


وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء باختيار السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام اعتباراً من شهر فبراير ٢٠٢٢، مبدياً استعداد مصر تقديم كافة أشكال الدعم للسنغال في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال ارتباطاً بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩، والتي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري قدم التهنئة للرئيس ماكي سال على قرب توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات الأخوة والصداقة التي تربطها بالسنغال، وتطلع رئيس الجمهورية إلى استقبال الرئيس السنغالي في بلده الثاني مصر للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى مجالات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا الاعتزاز بالتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف المحافل الدولية وتوافق رؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.


وأشاد الوزير شكري بتنظيم الجانب السنغالي لمنتدى داكار للسلم والأمن، بما ينم عن مدى اهتمام الرئيس السنغالي بقضايا القارة الإفريقية.

وزير الخارجية سامح شكري السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السنغالي السفير أحمد حافظ

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