لا داعي للخوف.. رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للمصريين بخصوص متحور أوميكرون

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إنه لا داعي للخوف الشديد من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، معقًبا: "القلق والخوف الشديد أخذ أكبر من حجمه".

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين أن المعلومات الطبية التي تصدر من الدول التي وجد بها المتحور تتحدث بأنه متحور بسيط، ولم يسبب حالات شديدة.

وتابع عوض تاج الدين أن "أوميكرون" لا يختلف كثيرًا عن كافة المتحورات السابقة بمعنى آخر لا يوجد سبب للخوف الشديد من المتحور ولكن الحرص والاحتراز والترقب واجب.

