أسرة الطفل الباكي في المنوفية: عملنا مشاكل كتير وأمه قالت مش عاوزاه.. شاهد

قصة أبكت الجميع عقب ظهور طفل علي إحدى شاشات التليفزيون يؤكد أن والدته لا تريده معها والقت به في الشارع عقب وفاة والده وتزوجت من اخر.

وفي منزل صغير بالطوب اللبن بقرية ساقية ابو شعره بمركز اشمون في محافظة المنوفية تسكن أسرة والدة الطفل الباكي حيث كان يسكن معهم عقب زواج والدته وهو منزل لا يزيد عن ٢٠ متر يسكن فيه ٩ أشخاص.

وقالت جدة الطفل محمود، إن ابن نجلتها محمود كان يعيش معهم عقب طلاق والدته من والده ووفاة والده بعد ذلك ولكن بعد زواج والدته من اخر انتقل للعيش معهم ولكنه كان دائم المشاكل والصراخ ليلا.

وأكدت أنه كان دائم القول إن خاله يقوم بضربه علي عكس الحقيقه حيث كان يضرب عن الطعام ويتبول علي نفسه وكانت تقوم بمساعدته ولكنه كان دائم المشاكل لرغبته في العيش مع والدته عقب زواجها.

وتابعت أن محمود مريض نفسي عاش فتره مع والدته ولكته كان دائم المشاكل معها ومع زوجها وكان يتعدى عليها وقت زيارتها لهم، قائله " فضحنا بين الناس مش عاوزين نشوفه تاني".

وأكد خال الطفل محمود، أن أقارب والده رفضوا أن يعيش معهم وعاش معهم الطفل فترة طويلة وافتعل المشاكل والصراخ.

وأوضح أنه تعدى علي والدته وشقيقته من قبل بمطواة وسكين وأنه دائم المشاكل والخلافات والادعاء بأننا نقوم بضربه، موضحا أن أهل والده رفضوه وكءلك والدته.

وتابع، أنه قام بوضعه في سياره في موقف السيارات وطلب منه أن يذهب بعد أن رفضه الجميع، موضحا أنه لديه مريض مثل والده في قدمه تفقده القدرة علي المشي ومساعدوه حتي قام بتركيب جهاز ليتمكن من السير.

وأشار إلى أن الطفل محمود يريد أن تنفصل والدته من زوجها وأن يعيش معها.

وكان الطفل محمود قد ظهر علي إحدى البرامج التليفزيونية واكد باكيا أن والدته لا تريده واكدت له انها لا ترغب في أن يعيش معها، فيما تكفلت إحدى دور الرعاية في الشرقية في احتواء الطفل والعيش معهم وتأهيله نفسيا.